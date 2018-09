Autoritatea pentru Protectia Datelor Personale a deschis o ancheta dupa ce Valcov a publicat fisa medicala a unui protestatar

Ziare.

a cerut ANSPDCP sa comunicare care sunt etapele pe care urmeaza sa le parcurga in investigatia deschisa in cazul lui Darius Valcov.Din pacate, institutia e evitat sa raspunda clar, multumindu-se sa transmita ca ancheta se va desfasura "in conditiile Legii 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare".ANSPDCP a informat, insa, ca potrivit Regulamentului General Privind Protectia Datelor (GDRP), informatiile medicale au caracter personal si trebuie tratate ca atare. Mai exact, in raspunsul formulat ANSPDCP la solicitarease arata ca:Exista, potrivit ANSPDCP, operatori de date care au dreptul legal sa prelucreze informatii medicale. Chiar si acestia o pot face, insa, doar atunci cand:Prelucrarea datelor personale, asa cum este de descrisa de ANSPDCP nu presupune, insa, neaparat, si publicarea lor. Cel putin nu pe Internet, pe retele de socializate.Oricum, din informatiile furnizate de ANSPDCP rezulta ca niciuna dintre conditiile legale de prelucrare a datelor medicale nu a fost intrunita, in momentul in care consilierul de stat Darius Valcov a publicat pe Facebook o imagine cu diagnosticul unui cetatean roman, care s-a numarat printre protestatarii #Rezist.ANSPDCP este, insa, institutia statului care este abilitata sa stabileasca daca Darius Valcov a incalcat legea publicand pe Internet diagnosticul protestatarului #Rexist. Aceeasi institutie va stabili si daca si cum ar urma sa fie consilierul de stat sanctionat, in cazul in care a incalcat legea.Potrivit raspunsului formulat de ANSPDCP la solicitarea, persoanele care incalca prevederile GDPR sunt pasibile de avertisement sau de amenda. La randul ei, amenda - potrivit Alinetatului 4 din Articolul 83 al GDPR - poate ajunge "pana la 10.000.000 de euro sau, in cazul unei intreprinderi, de pana la 2% din cifra de afaceri mondiala totala anuala corespunzatoare exercitiului financiar anterior".Remintim ca, in seara zilei de 2 septembrie, pe pagina de Facebook a lui Darius Valcov a fost publicata o imagine care continea diagnosticul medical al unui cetatean roman, care este protestatar #Rezist.Postarea lui Valcov a disparut la scurt timp, iar consilierul a scris pe reteaua de socializare ca i-a fost stearsa."#antifacontraromaniei #AntifaesteRezist. Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsa", a scris Valcov pe Facebook.Protestatarul a carui fisa medicala a fost facuta publica a anuntat ca il da in judecata pe Valcov.Citeste si: