E oficial: Darius Valcov pleaca din Guvern, alaturi de sefele ANAF si CNAS

Seful Executivului a acceptat demisia acestuia, iar decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.Alaturi de Valcov, mai pleaca din functie Mihaela Triculescu, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), dar si Adriana Cotel, sefa Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Darius Valcov a fost numit consilier al premierului in ianuarie 2018.Marti seara, dupa sedinta CEx, Viorica Dancila a fost intrebata daca va lucra in continuare cu oameni precum Anca Alexandrescu sau Darius Valcov, aproiati ai fostului sef PSD, care fusese incarcerat la Rahova cu o zi inainte."Cu Anca Alexandrescu exclus. Este consilier onorific la Guvern, maine o voi elibera din functie ( ceea ce s-a si intamplat - n.red.) . Si la partid la fel. Voi lua o decizie in curand legata si de Darius Valcov. Nu imi cereti sa va dau raspuns acum", a raspuns Viorica Dancila Decizia de azi vine dupa ce joi premierul si-a numit un nou consilier onorific pe probleme economice , reforma si fiscalitate, in persoana lui Remus Borza."Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerata", se arata in decizia publicata joi in Monitorul Oficial.Aceasta functie era detinuta de Darius Valcov, considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea.