Institutul Elie Wiesel arata ca Darius Valcov a incalcat legea cand l-a infatisat pe Iohannis in chip de Hitler

Ziare.

com

Amintim ca Darius Valcov a avut duminica doua postari controversate. In prima a publicat fisa medicala a unui cetatean roman, participant la protestele #rezist, folosind diagnosticul pentru a-i adresa apelative precum "nebunul", "sandilau". Secretul medical este protejat de legea 46/2003, precum si de Constitutie.Intr-un mesaj ulterior acelasi Darius Valcov se plangea ca prima postre i-a fost stearsa si a atasat un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj apare si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler."Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania 'Elie Wiesel' a luat la cunostinta, cu maxima ingrijorare, despre gestul pe care unul dintre consilierii premierului, Darius Valcov, l-a facut pe pagina sa de Facebook prin care il infatiseaza pe presedintele Klaus Iohannis in chip de Adolf Hitler folosind in postare si alte elemente specifice nazismului.Reamintim ca promovarea, in spatiul public, a unor simboluri fasciste, legioare sau naziste intra sub incidenta Legii nr. 217/2015, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2002, privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii", se arata intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a institutului Multe persoane publice au comentat in termeni duri gesturile lui Valcov si au cerut demiterea sa de urgenta din functiile pe care le ocupa in Guvern. Chiar si membri ai partidului sau s-au delimitat de el, considerand actiunile sale atat ilegale, cat si imorale.A.S.