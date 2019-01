O explicatie pentru taxa pe lacomie? Valcov n-are cont sau card - salariul il ia in plic, ca sa nu-i "manance" banca banii

Nici Tudose nu avea card sau cont bancar

Sunt atat de multi oameni care au bani in cont si au ramas fara ei, pentru ca

i-au mancat comisioanele

"Nu", a raspuns Darius Valcov, intrebat intr-o emisiune la Antena3 daca are card sau cont la vreo banca, in contextul unei discutii privind asa-numita "taxa pe lacomie" pe care Guvernul Dancila a impus-o recent bancilor."Da, in plic. Vine plicul. Da (in mana - n.red.) . Se mai poate", a mai spus Valcov, despre cum isi primeste salariul de la Guvern.Ce-i drept, operand in acest mod, Valcov se asigura si ca nimeni nu stie niciodata cati bani are. Amintim ca Inalta Curte l-a gasit vinovat pe Darius Valcov pentru 3 infractiuni de coruptie si l-a condamnat la 8 ani de inchisoare . Valcov a fost condamnat pentru trafic de influenta, spalarea banilor si efectuare de operatiuni financiare incompatibile cu functia de ministru. La perchezitiile in acest dosar, DNA a gasit la ValcovConsilierul premierului a confirmat ca nici fostul prim-ministru Mihai Tudose nu avea card si isi primea salariul in acelasi mod., nu altcineva, sa nu credeti ca au disparut... Au lasat 500 de dolari si dupa 10 de ani s-au trezit ca...Chiar cazul domului prim-ministru (Mihai Tudose - n. red.) eu il cunosc la alte persoane. Sunt mari comisioanele acum", a mai spus Valcov.Totusi, cand este nevoit sa faca rezervari online, atunci cand pleaca in vacanta, Valcov apeleaza la prietena lui, care are cont bancar si chiar posibilitatea platilor pe Internet.Amintim ca fostul premier Mihai Tudose a declarat, in 2017 , ca refuza sa-si tina salariul pe card, deoarece nu accepta sa dea bancii "cate doi bani" de fiecare data cand foloseste cardul si a povestit o experienta personala potrivit careia a depus la banca 500 de dolari, iar dupa doi ani a fost sunat de banca pentru a plati 50 de dolari comision, in conditiile in care banii depusi nu mai erau in cont.