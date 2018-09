Teodorovici, despre postarea lui Valcov: Daca cineva face un gest in afara legii, trebuie sa suporte consecintele

Opozitia si un europarlamentar ALDE i-au cerut demisia, Dragnea nu vede niciun motiv sa o faca

Protestatarul a depus plangere si cere despagubiri

Teodorovici a spus insa ca nu este de acord ca aceste postari sa fie dezbatute intens in spatiul public, precizand ca institutiile abilitate sunt cele indreptatite sa rezolve aceasta problema."Noi tot comentam despre ce fac altii. Trebuie sa oprim aceasta abordare de a tot comenta. Sunt structuri ale statului, daca cineva face un gest in afara legii, trebuie sa suporte consecinte. Ca sunt eu, ca e Darius Valcov, nu are importanta. Noi tot timpul comentam din afara, sa spunem, zonei respective, facem comentarii.Si de la comentariu la comentariu se duce si se amplifica un subiect in mod nejustificat. Repet, a facut o astfel de postare, exista o prevedere legala care nu ii permite, aceasta prevedere trebuie aplicata.dar, repet, trebuie aplicata legea indiferent cine este acea persoana. Ca sunt eu, ca e Darius Valcov. Ai facut o anumita actiune, ai o prevedere legala, trebuie respectata legea", a declarat Eugen Teodorovici, intrebat cum comenteaza faptul ca Darius Valcov a postat pe Facebook fisa medicala a unui protestatar.Consilierul premierului, Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie , a postat, duminica, pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fisa medicala a unui protestatar. Postarea lui Valcov a disparut la scurt timp, iar consilierul a scris pe reteaua de socializare ca i-a fost stearsa."#antifacontraromaniei #AntifaesteRezist. Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsa", a scris Valcov pe Facebook.El a atasat mesajului si un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj apare si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler.Opozitia, dar si europarlamentarul Renate Weber, care a anuntat vineri ca se va alatura grupului ALDE Romania, au reactionat imediat si au cerut demisia lui Valcov In schimb, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca postarile lui Valcov sunt "nefericite", insa nu vede niciun motiv pentru care acesta sa isi dea demisia "Nu o vad foarte bine (actiunea lui Valcov - n.red.), cred ca a fost o actiune nefericita. Dar totusi nu am vazut inflamari in toti anii astia in care erau date publicitatii rechizitorii. Nu s-a cerut demisia nimanui atunci.Din cate am inteles, a fost o postare privata. Poate fi un gest nefericit. Nu cred ca trebuie sa isi dea demisia sau sa fie demis din acest motiv. Este punctul meu de vedere", a declarat liderul PSD, luni dupa-amiaza.Sandu Matei, protestatarul caruia Darius Valcov i-a divulgat, cu incalcarea legii, o serie de date medicale confidentiale, a depus plangere, marti, la Parchetul General.El le-a spus jurnalistilor ca actul medical publicat cu date complete de Darius Valcov reprezinta o decizie de pensionare si a anuntat ca va depune o plangere si la Ministerul Muncii."Ei merg din greseala in greseala (...) Deranjeaza postarile si actiunile mele. Prin mine ataca miscarea Rezist, a si specificat la postare 'sandilau, lider Rezist'", a mai spus Sandu Matei, precizand ca s-a constituit si parte civila, solicitand ca daune un milion de euro, "o suma destul de mare incat sa pot sa fac un azil de batrani".