Valcov a fost amendat cu 1.000 de lei pentru discriminare, dupa ce l-a facut "sandilau" pe un protestatar

"Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor in data de 27 martie 2019, a adoptat urmatoarea hotarare:Fapta domnuluipe criteriul de afectiune medicala necontagioasa si prin asociere pe baza criteriului de dizabilitate mentala, potrivit art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 15 din OG137 O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata intr-un comunicat de presa remisde CNCD.Astfel, consilierul premierului Viorica Dancila a fost amendat cu 1.000 lei pentru discriminare.Hotararea a fost votata in unanimitate."In individualizarea sanctiunii, Colegiul Director a avut in vedere gradul de pericol social al faptei, ce rezulta printre altele, din calitatea de demnitar a partii reclamate, dar si de faptul ca, ulterior partea reclamata a sters de pe contul de Facebook afirmatiile discriminatorii", potrivit sursei citate.Amintim ca Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie , a postat la inceputul lunii septembrie 2018, pe pagina sa de Facebook, o fotografie cu fisa medicala a unui protestatar, numindu-l "sandilau".Ulterior, el s-a plans pe reteaua de socializare ca postarea i-a fost stearsa si a atasat acestui mesaj un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj aparea si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler.