Procesul lui Valcov, la un pas de rejudecare: Inalta Curte amana dosarul pentru ca CCR nu a motivat decizia in cazul completurilor specializate

Urmatorul termen: 15 octombrie.La termenul de astazi erau citati mai multi martori. Darius Valcov si fostul primar al Slatinei, Minel Prina, au lipsit de la acest termen.Avocatul lui Darius Valcov a solicitat amanarea cazului si a explicat ca CCR a dat in iulie decizia in cazul completurilor nespecializate in fapte de coruptie, dar ca aceasta inca nu a fost motivata.Pe de alta parte, procurorul DNA s-a opus amanarii si a explicat ca martorii au fost incuviintati la termenul anterior.Doi dintre cei cinci judecatori au opinat, in minoritate, ca martorii ar trebui audiati. "La momentul admiterii probelor era cunoscut motivul de apel. Instanta nu ar putea sa treaca la dezbaterea apelului. La termenul de astazi ar fi trebuit sa trecem la administrarea probelor", a sustinut judecatorul Lavinia Lefterache.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a admis la inceputul lunii iunie mai multe probe solicitate de inculpatii implicati in acest caz. Printre acestea si audierea ca martori a lui Vasile Blaga si a oamenilor de afaceri Theodor Berna si Andrei Ovidiu Ramba.De altfel, decizii similare de amanare s-au dat in urma cu o saptamana in dosarele lui Victor Ponta, Sebastian Ghita si Viorel Hrebenciuc.Completurile de 5 judecatori reincep, marti, judecarea mai multor dosare mediatizate, fiind prima sedinta incarcata dupa terminarea vacantei judecatoresti.La acest termen trebuia ascultata in sedinta publica declaratia data de Darius Valcov la DNA, pe 31 martie 2015, cand a recunoscut initial acuzatiile DNA. Fostul ministru spune acum ca ar fi dat aceasta declaratie sub presiune.Completul de 5 judecatori din acest proces este format din Lavinia Lefterache, Andrei Rus, Alina Ilie, Marius Foitos si Hermina Iancu.Darius Valcov a fost condamnat pe 8 februarie 2018, de Inalta Curte, la opt ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice, in perioada in care era edil la Slatina.Decizia instantei a fost contestata la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.In iunie 2019, Darius Valcov a demisionat din functia de consilier al premierului pe probleme economice, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea.