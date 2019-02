Inalta Curte spulbera apararea lui Valcov cu darul de nunta de 800.000 de euro, tablouri si lingouri de aur: Este spaga!

Nunta in trei localitati

Aceasta este una dintre concluziile Inaltei Curti, care apare in motivarea sentintei de 8 ani de inchisoare primita de Darius Valcov in prima instanta, pentru fapte de coruptie. Dosarul fostului ministru urmeaza sa ajunga la completul de 5 judecatori.Inalta Curte arata ca Valcov a incercat, ca prin audierea tatalui sau, dar si a fostei sotii, Lavinia Sandru, in calitate de martori, "."Una dintre minciunile flagrante, care au atras atentia magistratilorPe 21 noiembrie 2017, aproape de finalul procesului, Valcov a cerut audierea tatalui sau si a fostei sotii. Lavinia Sandru a povestit ca a organizat nunta in trei locuri, iar parintii si nasii au platit cheltuielile, in timp ce mirii au incasat darul.", declara atunci Lavinia Sandru.In medie, la fiecare eveniment ar fi incasat ca dar suma de 200.000 de euro."Cea mai mare suma obtinuta a fost la Neptun, cam 300.000 de euro. La botez am obtinut 200.000 de euro", povestea Sandru.Plus ca la nunta ar mai fi primit cadou si 8-10 tablouri. O declaratie care-i venea manusa lui Valcov!Batranul a povestit ca avea economii si ca voia sa lase ceva nepotilor.", declara Dumitru Valcov in instanta.Afirmatiile Laviniei Sandru si ale lui Dumitru Valcov sunt in contradictie cu toate probele administrate in acest caz, in primul rand, declaratiile de martori si inculpati, este concluzia instantei.", motiveaza Inalta Curte.De altfel, unul dintre inculpati, Petrut Susala, a dat detalii cu lux de amanunte cum a achizitionat lingourile la solicitarea lui Valcov.Inalta Curte a atras atentia ca atat Lavinia Sandru, cat si Dumitru Valcov au spus ca banii, pe care Darius Valcov i-a detinut in perioada 2011-2013, au fost obtinuti ca urmare a organizarii celor trei nunti."Martora Sandru Lavinia a declarat suplimentar ca, si dupa organizarea botezului fiicei lor, au obtinut suma de 200.000 de euro, din care au platit si cheltuielile. Totalizand aceste sume, cei doi au obtinut in jur de 600.000-800.000 de euro.Desi martora, potrivit propriei declaratii, era parlamentar in acea perioada si avea obligatia declararii acestor sume, ca si inculpatul, au hotarat impreuna sa declare doar, pe care au depozitat-o pe un card, insa toate sumele rezultate din aceste evenimente au ramas la Darius Valcov.", explica judecatorii.De asemenea, fostul deputat PSD Daniel Barbulescu a relatat ca "pe un card pe care il aveam la ING Bank mi s-a solicitat de Valcov sau Susala, nu imi aduc aminte cu exactitate, sa le permit depunerea unor sume de bani"."Pentru a fi mai evident ca martora a urmarit ca prin declaratia data sa diminueze raspunderea penala a fostului sot, relevanta este nu numai preocuparea sa, exclusiv orientata catre a explica provenienta unor sume de bani, nedeclarate, care desi dobandite in timpul casatoriei au ramas in integralitate la inculpat, ci si pentru a face precizarea ca la evenimentele mentionate au primit si niste tablouri, aproximativ 8-10, care au ramas, dupa divort, tot inculpatului, precum si pentru a devoala ca in timpul casatoriei a cumparat 3 tablouri si alte 2 tablouri au fost achizitionate de sora acestuia", explica Inalta Curte.Cu privire la cea mai mare parte din suma de bani obtinuta din organizarea evenimentelor mentionate, Lavinia Sandru a declarat ca impreuna cu Darius Valcov au hotarat sa nu o declare, intrucat, in opinia fostului senator, obligatia declararii viza exclusiv "sumele obtinute ca urmare a desfasurarii functiei de parlamentar", asadar, cele provenite din salariu.", concluzioneaza Inalta Curte.Inalta Curte arata ca declaratiile lui Dumitru Valcov si Laviniei Sandru "au fost evaluate prin prisma naturii relatiilor de familie pe care acestia le au sau le-au avut cu inculpatul Valcov Darius Bogdan, dar si a faptului ca sunt in contradictie cu intreg probatoriul administrat care releva ca sumele de bani, in numerar, proveneau din savarsirea infractiunii de trafic de influenta, ce face obiectul acuzatiei in prezenta cauza."", mai motiveaza judecatorii.Inalta Curte mai arata ca declaratiile celor doi martori trebuie interpretate si in contextul preocuparii constante a lui Valcov de a denatura adevarul, scop in care, de la momentul demararii cercetarilor penale in prezenta cauza, a solicitat unora dintre persoanele implicate in activitatea infractionala, dar si unor persoane avand calitatea de martori sa distruga acte sau sa faca anumite declaratii care sa ingreuneze urmarirea penala sau sa ascunda urmele infractiunilor comise.