Camera de Comert Romano-Germana, dupa postarile lui Valcov: Speram ca nu reprezinta pozitia oficiala a Guvernului

"Nu vom refuza niciodata dialogul cu Guvernul Romaniei, cu toate ca vrem sa credem ca lucrurile care s-au intamplat alaltaieri, de exemplu, in ceea ce priveste mesajele unui consilier de stat nu reprezinnta pozitia oficiala a Guvernului Romaniei in legatura cu Forumul German.Este o chestiune care pe noi ne preocupa, AHK va reactiona, printr-o scrisoare adresata Guvernului, prin care. Suntem increzatori ca putem sa facem lucruri impreuna", a spus Anastasiu, in cadrul intalnirii lunare a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania).Dragos Anastasiu este si presedintele grupului Eurolines, cu activitati in transport si turism.Reprezentantul comunitatii germane s-a referit la faptul ca Darius Valcov, consilierul pe economie al premierului Viorica Dancila si considerat unul dintre creatorii Programului de guvernare al PSD, a publicat, duminica, pe Facebook, fisa medicala a lui Sandu Matei, protestatar #rezist. Ulterior, postarea a disparut, Valcov scriind: "Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsa".Dar Valcov a facut o noua postare in care prezenta articolele care i-au aratat postarea si a asociat simboluri naziste cu presedintele Klaus Iohannis si Forumul German.Sandu Matei a depus, marti, o plangere impotriva lui Darius Valcov, pentru ca a publicat pe Facebook fisa lui medicala. Matei s-a constituit parte civila si a cerut daune un milion de euro, pentru a construi un azil de batrani.In plus, in ceea ce priveste prezenta AHK Romania in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, atunci cand CDR ia pozitie fata de propunerile Guvernului Romaniei, este o oarece pauza, potrivit reprezentantului organizatiei."Avem o dilema in ceea ce priveste modul de abordare, pentru ca nu mai vrem sa insistam foarte mult, neavand nici prea mare succes in relatiile directe pe care le-am tot incercat, in prima jumatate de an, atunci cand AHK a condus Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei", a subliniat Anastasiu.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) reprezinta oficial economia germana in Romania. In plus, in calitate de Camera bilaterala si organizatie de membri, ea reprezinta interesele firmelor romanesti si germane, cat si pe cele ale membrilor in fata autoritatilor publice.Infiintata oficial in septembrie 2002, AHK Romania numara, in prezent, peste 580 de membri. Consiliul Director este compus din 12 membri, pe langa directorul general al Camerei.Presedintele AHK Romania este dr. Dragos Anastasiu (Nova Travel SRL), iar directorul general este Sebastian Metz. Camera are 20 de angajati, iar sustinerea financiara a Ministerului Federal al Economiei din Germania suplimenteaza veniturile rezultate din cotizatiile membrilor si din surse proprii.