Colegiul Medicilor face apel ferm la respectarea confidentialitatii datelor privind sanatatea pacientilor, dupa postarea lui Valcov

Institutia arata ca in ultima perioada asistam la expunerea in spatiul public a unor elemente de diagnostic ale unor pacienti, persoane publice incalcalcand dreptul fundamental al pacientilor, respectiv dreptul la confidentialitate."Confidentialitatea datelor de sanatate ale tuturor pacientilor este un drept fundamental, consfintit de legile nationale si europene. Din pacate, in ultimul timp, asistam la expunerea in spatiul public a unor elemente de diagnostic ale unor pacienti. Constatam astfel cum persoane publice sau private incalca dreptul fundamental al pacientilor, respectiv dreptul la confidentialitate. (...)De aceea, facem un apel ferm la respectarea drepturilor tuturor pacientilor romani, indiferent de diagnostic si de contextul in care se afla bolnavul", a spus presedintele CMR, Gheorghe Borcean, citat intr-un comunicat de presa transmis vineri.Potrivit Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. De asemenea, informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres, iar in cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie."Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica", se mentioneaza in lege.Consilierul premierului, Darius Vacov, a postat duminica pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fisa medicala a unui protestatar. Postarea lui Valcov a disparut la scurt timp, iar consilierul a scris pe reteaua de socializare ca i-a fost stearsa."#antifacontraromaniei #AntifaesteRezist. Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsa", a scris Valcov pe Facebook.Ulterior, protestatarul a depus plangere penala impotriva lui Darius Valcov.