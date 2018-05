Darius Valcov l-a plimbat pe ambasadorul chinez prin Teleorman. Ambasada: Judetul are o dorinta puternica de a coopera cu China

Ziare.

Ambasadorul s-a intalnit cu presedintele consiliului judetean Teleorman, Danut Cristescu, cu prefectul judetului Teleorman, Florinel Dmitrescu, cu primarul municipiului Alexandria, Victor Dragusin, cu primarul din Rosiorii de Vede, Gheorghe Valerica Circiumaru, cu primarul orasului Turnu Magurele, Danut Cuclea, cu primarul orasului Videle, Nicolae Badanoiu si cu primarul orasului Zimnicea, Petre Parvu."Judetul are o dorinta puternica de a coopera cu China si spera sa realizeze o cooperare pragmatica cu China in domenii precum infrastructura, prelucrarea legumelor, echipamentele electronice, intretinerea locomotivelor, medicina si sanatate, cultura si educatia, si saluta in special intreprinderile chineze sa investeasca in fabrici", arata Ambasada Chinei, intr-un comunicat de presa. Teleormanul este laudat ca fiind "judetul avand parte de mult soare si o traditie de cultivare a legumelor, industria are o baza solida si resurse umane sunt abundente".Potrivit sursei citate, judetul are o dorinta puternica de a coopera cu China si spera sa realizeze o cooperare pragmatica cu China in domenii precum infrastructura, prelucrarea legumelor, echipamente electronice, intretinerea locomotivelor, medicina si sanatate, cultura si educatie.Fotografii de la intalnirea cu primarul din Videle (Foto: Facebook/Virginia Frumosu).(I.S.)