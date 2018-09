Si ambasada SUA la Bucuresti il critica pe Valcov pentru asocierea insemnelor FDGR cu cele naziste

Ziare.

com

"Ambasada SUA impartaseste ingrijorarile exprimate de Ambasada Germaniei in declaratia din 5 septembrie", arata ambasada Statelor Unite la Bucuresti, intr-o postare, vineri, pe Facebook. Miercuri, ambasada Germaniei in Romania a transmis un mesaj in care a condamnat ferm "orice forma de discriminare, defaimare sau dusmanie fata de minoritatea germana si fata de oricare alta minoritate din Romania" , precizand ca "acuzatiile de felul celor formulate in ultimele zile sunt lipsite de orice fundament si pentru ele nu exista justificare".Pe pagina de Facebook a lui Darius Valcov a aparut, duminica, un filmulet in care FDGR este acuzat ca este continuatorul miscarii Grupul Etnic German, iar presedintele Iohannis apare cu o mustata si o tunsoare asemanatoare lui Adolf Hitler. Grupul parlamentar al minoritatilor nationale i-a cerut, printr-o scrisoare, premierului Viorica Dancila demiterea lui Valcov. Grupul minoritatilor nationale mai solicita "dezavuarea publica a atacurilor prin care Forumului Democrat al Germanilor din Romania este etichetat ca organizatie fascista, avand ca insmn svastica". Scrisoarea este semnata de liderul Grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca "in virtutea faptului ca sunt un sustinator al organizatiilor evreiesti, cred ca nu poate fi acuzat Valcov de alte lucruri sau sa se gandeasca ca a avut in vedere altceva".