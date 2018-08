Un protocol semnat intre SRI si Parchetul General starneste controverse

SRI: Este vorba despre un protocol denuntat, care nu mai exista

Totul a inceput in emisiunea "Romania 9" de la TVR 1, unde s-a discutat despre existenta unui protocol incheiat in 07.12.2016 intre Parchetul General si SRI, ce prevede conditiile concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor. Documentul este semnat de procurorul Augustin Lazar si de directorul SRI, Eduard Hellvig.La scurt timp dupa discutia din emisiune, Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a facut public, pe contul sau de Facebook, un protocol incheiat intre SRI si Parchetul General, tot in data de 07.12.2016, dar care are mai multe prevederi (27 de puncte) decat cel care apare pe site-ul Ministerului Public.Darius Valcov a sustinut ca protocolul publicat i-a fost oferit de o persoana din sistem."Vad ca se dezbate intens asa zisul protocol semnat de Procurorul General cel oripilat de existenta protocoalelor si domnul Hellvig, cel care "modernizeaza" Serviciul de Informatii.... Eu va propun sa nu mergeti dupa fenta! Ia sa vedeti ce mi-a lasat mie cineva pe prag...azi dimineata! BOMBAAA!!!P.S.: se poate ca si oamenii decenti din interiorul sistemului sa se fi saturat de aceste mizerii?! Multumesc, anonimule!P.S.2: ne-au luat de prosti! Au facut spectacol desecretizand protocolul din 2009 care era deja abrogat!", scrie Darius Valcov pe Facebook Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a explicat, joi seara, ca acesta este un protocol denuntat, care nu mai exista si ca se afla la Comisia de Control SRI din Parlament."Este vorba despre un protocol denuntat, care nu mai exista. Au existat doua, unul secret, unul nefiind secret, care e public. Un protocol secret e semnat in decembrie 2016. In urma deciziei CCR, s-a ajuns la concluzia ca e nevoie de protocol, insa acest protocol nu si-a facut efecutul pentru ca, in ianuarie 2017, a fost denuntat de SRI, impreuna cu celelalte protocoale", a declarat Ovidiu Marincea la Antena3.Purtatorul de cuvant al SRI a precizat ca documentul si dovada denuntarii sale se afla la Comisia de Control SRI."Din cunostintele mele, da, exista la Comisia de Control SRI toate protocoalele, inclusiv acest protocol. Nu stiu sa raspund la intrebarea de cine a fost initiat si cum a fost initiat", a spus el, adaugat ca "a fost denuntat prin decizia SRI, a directorului Hellvig".Marincea nu a oferit nicio explicatie nici pentru faptul ca exista doua protocoale, pe aceeasi tema, semnate in aceeasi zi, dar cu continut diferit.Pe site-ul Ministerului Public, unde exista publicat Protocolul privind cooperarea intre SRI si Ministerul Public privind conditiile de acces la Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor, se vede ca este semnat in decembrie 2016 si ca este in vigoare si astazi.Pana in acest moment, Ministerul Public nu a oferit un punct de vedere referitor la varianta facuta publica de Valcov.