Valcov este suparat pe mesajele anti-PSD de la concertul Massive Attack: A venit ordin pe unitate ca pana la 1 septembrie Dragnea trebuie inchis

(...) Mafiotii sefi, trebuie sa analizam foarte clar unde sunt ei. Pentru ca de fapt noi cu ei ne luptam. Si in septembrie, lupta mare cu acesti mafioti va fi. Este inevitabil. In momentul in care noi vrem companiilor si oamenilor corecti sa dam posibilitatea sa dezvolte aceasta tara, vrem sa inchidem toate robinetele acestor mafioti, este inevitabil ca va izbucni ceva. Este inevitabil ca ei nu vor accepta, ca de exemplu la vama, sa nu mai controlam o masina si un container din doua sute ci sa controlam fiecare container si fiecare masina in timp real. (...) Statul roman nu mai are de gand sa fie prost.", a declarat Darius Valcov, la Romania TV.Acesta a mai criticat si mesajele anti-PSD din timpul concertului Massive Attack de la Bucuresti. "Suta la suta! (n.r. - asaltul la Dragnea este generat) ., eu am inteles ca este faimoasa (...) cu unul din mesaje era asa Liviu Dragnea, punctul de pensie creste la 1265 de lei din 2019. Ele (mesajele n.r.) erau prezentate pentru a fi huiduite. Le dam tinerilor motive sa-i injure pe pensionari? De fapt noi ce dorim? Sa ii luam pensionarii si sa-i aruncam? Unde? La cos?", a mai afirmat Valcov, la Romania TV.