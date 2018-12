Valcov: Scaderile de pe bursa sunt trecatoare. Ar fi o greseala ca OUG sa nu se dea

Ziare.

"Sunt fluctuatii la bursa de la Bucuresti in urma anuntului de ieri al domnului ministru al Finantelor. Ar fi o greseala ca ordonanta de urgenta sa nu se dea. Daca ordonanta nu s-ar da, atunci ar putea fi acuzat Guvernul de manipularea Bursei. Aceste scaderi sunt trecatoare. Sa va asteptati ca aceste caderi sa fie recuperate in mai putin de doua-trei saptamani. Probabil o reactie emotionala, probabil si o presiune pe Guvern: Atentie se prabuseste bursa! Nu se prabuseste. Actiunile isi vor reveni.Apropo este un foarte bun moment de investitii in actiunile care tocmai au coborat. Este bine sa se investeasca in ele, pentru a creste la loc si Bursa si la nivelul la care erau. Fluctuatia e normala", a declarat Darius Vilcov, la Antena 3.Intrebat daca se ajunge la un blocaj in piata, Valcov a afirmata ca: "In acel moment sunt decisi sa majoram capitalul social extrem de mult, atat de la EximBank, cat si de la CEC, sa facem investitii de pe piata, astfel incat sa sustinem acest motor important care se cheama piata de capital si sistemul bancar".Consilierul premierului a mai afirmat ca autoritatile sunt interesate sa sprijine creditarea, iar formele, prin care vor sa faca acest lucru, sunt schemele de ajutor de stat."Vad ca au participat si la Prima Casa, si la Investeste in tine. Mai toate bancile vor sa participe, atunci cand garanteaza statul, dar, cand garanteaza investitorul roman, nu il baga nimeni in seama", a mai afirmat Valcov.In plus, consilierul premierului a mentionat ca proiectul de ordonanta nu va determina o crestere a ratelor bancare."Nu este vorba de crestere a ratelor bancare, ci este vorba de o scadere a ratelor bancare. Pentru ca presedintele a spus vin scumpirile. Tocmai am demonstrat ca vor veni scaderile", a detaliat Valcov.Indicele BET al celor mai lichide societati de la Bursa de valori Bucuresti a terminat ziua cu o scadere de 11,21%, la 7.475,22 puncte, bancile si companiile din energie fiind cele mai afectate actiuni, a dupa anunturile de marti ale Guvernului privind pachetul de masuri fiscale penru 2019.Actiunile Bancii Transilvania au scazut cu 19,91%, ale BRD cu 16,62%, ale OMV Petrom cu 12,97% iar ale Electrica cu 10,09%.Valoarea tranzactiilor a fost ridicata, de peste un miliard de lei (226 de milioane de euro), fata de o medie zilnica a anului curent de 52 milioane de lei (11 milioane euro).Cei 7,2 milioane de cetateni care participa la Pilonul II de pensii au pierdut miercuri 330 de milioane de euro, conform Ziarului Financiar.Pentru titlurile Bancii Transilvania si ale BRD bursa a setat limita de variatie a pretului la 25%, fata de 15%.Analistii spun ca piata locala de capital are sanse sa inchida anul pe minus, daca sentimentele negative si panica vor continua. Guvernul a anuntat introducerea unei "taxe pe lacomie" aplicabila bancilor, in functie de evolutia ROBOR, precum si un pachet de masuri pentru companiile din energie - o taxa de 3% din cifra de afaceri, plafonarea pretului gazelor naturale, controlul preturilor pe piata de electricitate. Intreg mediul de afaceri a reactionat negativ la anunt.