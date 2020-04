Verdict: Valcov a plagiat. O comisie din CNATDCU propune retragerea titlului de doctor

Ziare.

"In urma analizei efectuate, am constatat ca teza de doctorat "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana" elaborata si sustinuta in anul 2008 de Domnul VALCOV D. DARIUS BOGDAN la Academia de Studii Economice din Bucuresti includeConstatand aceste abateri grave de la etica cercetarii, consider ca se confirma existenta plagiatului inscrisa in sesizarea UEFISCDI nr. 516/27.02.2019 cu privire la teza de doctorat "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana" elaborata si sustinuta in anul 2008 de Domnul VALCOV D. DARIUS BOGDAN si propun retragerea titlului de doctor in Finante domnului VALCOV D. DARIUS BOGDAN", afirma in raportul sau prof. univ. dr. Alin Marius Andries.Alti membri remarca faptul ca, din cele 212 pagini ale lucrarii, 50 sunt preluate integral sau partial din alti autori, fara citarea sursei, iar in cazul a 30 de pagini, citarea este eronata si sustin de asemenea retragerea titlului de doctor, conform propunerii Comisiei de Etica a ASE."Din cele 212 pagini ale tezei, 50 de pagini, reprezentand 23% din teza, sunt preluate in bloc sau cu mici ajustari, fara indicarea sursei; alte 30 de pagini sunt preluate cu citari gresite", este concluzia altui membru al comisiei, care sustine retragerea titlului de doctor.Decizia finala apartine Consiliului General al CNATDCU, nefiind inca facuta publica.Darius Valcov, fost consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila si unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai fostului presedinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a plagiat un sfert din teza de doctorat in finante fara sa indice vreo sursa, a decis Comisia de Etica si Deontologie Profesionala de la Academia de Studii Economice (ASE) , in urma unei sesizari primite la scurt timp dupa ce PressOne a dezvaluit ca teza de doctorat a lui Valcov este plagiata.Desi a fost invitat in fata Comisiei de Etica pentru a-si sustine pozitia fata de acuzatiile aduse si pentru a se apara, fostul consilier al premierului Dancila nu s-a prezentat. PressOne relata in luna februarie 2019 ca Darius Valcov a plagiat mai mult de jumatate din teza de doctorat pe care a sustinut-o in 2008 la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti. Consilierul premierului a respins acuzatiile, afirmand ca este vorba despre o actiune de decredibilizare a sa la a carei origine ar fi "o parte din cei 19.000 de angajati ai SRI", inclusiv "acoperitii".In 28 februarie 2019, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) anunta ca a admis sesizarea referitoare la teza de doctorat a consilierului de stat Darius Valcov si ca urmeaza sa o analizeze.