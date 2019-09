David Cameron dezvaluie ca i-a cerut ajutorul reginei la referendumul pentru independenta Scotiei (Video)

Ziare.

Contactat de AFP, Palatul Buckingham a refuzat sa faca vreun comentariu.Insa o sursa apropiata palatului a declarat pentru BBC ca declaratia lui David Cameron a displacut, in contextul in care conversatiile intre regina si interlocutorii sai se presupune ca raman confidentiale."Nu serveste interesele nimaui" ca aceste discutii sa fie facute publice, a declarat aceasta sursa.David Cameron a dezvaluit la BBC ca o posibila victorie a taberei separatiste i-a provocat un "sentiment de panica tot mai mare ca acest lucru se putea termina rau" si ca a solicitat, atunci, sprijinul suveranei, a carei functie ii impune insa sa ramana neutra."Imi amintesc conversatiile pe care le-am avut cu secretarul meu privat si pe care el le-a avut cu secretarul particular al reginei si pe care eu le-am avut cu acesta din urma, care nu au cerut ceva care sa fie deplasat sau neconstitutional, ci doar un mic semn la care sa ne gandim, care ar face diferenta", a declarat David Cameron intr-un documentar despre anii in care s-a aflat la putere.Documentarul urmeaza sa fie difuzat joi seara, in ziua publicarii memoriilor sale.Cu cateva zile inaintea referendumului din septembrie 2014, Elizabeth a II-a a declarat ca spera ca "oamenii sa reflecteze foarte atent la viitor", un comentariu interpretat de catre unionisti drept un consemn al reginei in vederea pastrarii integritatii tarii."Desi foarte succint, (mesajul) a permis modificarea foarte usor a perceptiei lucrurilor", a declarat David Cameron la BBC. Scotia a votat, pana la urma, in proportie de 55% in favoarea ramanerii in Regatul Unit.Aceasta dezvaluire a lui David Cameron a provocat indignare in SNP, partidul separatist scotian aflat la putere in Scotia.Acest lucru "este nu doar intru totul deplasat, ci arata totodata cat de disperat era premierul pe ultima linie dreapta a campaniei referendumului scotian", a denuntat intr-un mesaj postat pe Twitter fostul premier scotian (2007-2014) si totodata fostul lider al separatistilor scotieni din SNP Alex Salmond.Odata cu Brexitul, SNP a repus pe tapet ideea unei noi consultari, in urmatorii ani, fara sa precizeze vreo data in acest sens.