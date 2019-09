David Cameron marturiseste ca se gandeste in fiecare zi la referendumul din 2016 pentru Brexit, de care este responsabil: Ma doare sa vad ce s-a intamplat

Ziare.

com

"Unele persoane nu ma vor ierta pentru ca am organizat acel referendum. Altii nu ma vor ierta pentru ca l-am organizat si l-am pierdut. Exista, desigur, si oameni care au dorit un referendum si au dorit iesirea din Uniunea Europeana si care sunt bucurosi ca am facut aceasta promisiune si am respectat-o", a spus Cameron.De asemenea, fostul premier britanic a mai spus ca se gandeste in fiecare zi la referendumul din 2016. "Ma gandesc in fiecare zi la asta, la faptul ca am pierdut si la consecintele acestui lucru, dar si la ce am fi putut face diferit. Sunt extrem de ingrijorat in legatura cu ce urmeaza sa se intample", a spus el.CNN noteaza ca dupa ce a pledat pentru ramanerea in Blocul comunitar in campania dinaintea referendumului din 2016 si, in cele din urma, britanicii au decis parasirea UE, David Cameron s-a retras din viata politica si a acordat foarte putine interviuri."Ma doare sa vad ceea ce s-a intamplat, faptul ca am pierdut si greselile pe care le-am facut", a adaugat Cameron. El a mai spus ca, din punctul sau de vedere, un al doilea referendum ar putea fi o solutie pentru iesirea din actualul blocaj privind Brexit. "Nu cred ca putem exclude (un al doilea referendum, n.r.), pentru ca suntem intr-un blocaj", a spus acesta.Actualul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fara un nou tratat.