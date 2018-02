Esti asigurat medical daca nu ai depus Declaratia 600? Legea e clara, Guvernul pare sa nu o cunoasca

Legea e clara, dar ce se intampla in practica?

Nu cunoaste Guvernul legislatia?

Termenul de depunere al Declaratiei 600, amanat prin OUG

CAS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri lunare din activitati independente, cumulate din toate sursele in anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);

CASS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri in anul fiscal precedent, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Potrivit legii in vigoare, raspunsul este "da". Augustus Costache, purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a explicat pentruca un asigurat isi pastreaza aceasta calitate timp de 3 luni de la data ultimei plati.Asadar,, inclusiv, chiar daca in aceasta perioada nu platesc.Augustus Costache a precizat, insa, ca in momentul in care contribuabilii reiau plata contributiilor, trebuie sa achite si lunile restante."Conform legislatiei in vigoare, inca trei luni dupa efectuarea ultimei plati contribuabilii beneficiaza de serviciii medicale ca asigurat. Trebuie platite apoi si cele trei luni. De exemplu, daca ati facut ultima plata pentru luna decembrie si pentru ianuarie, februarie si martie nu ati mai facut plati, o sa continuati sa beneficiati de servicii mediacale pentru aceasta perioada. Exista aceasta prevedere ca dupa efectuarea ultimei plati, inca 3 luni de zile mai beneficiati de servicii medicale", ne-a explicat purtatorul de cuvant al CNAS.Totusi, chiar daca legea este clara, exista posibilitatea ca in practica persoanelor care nu au platit contributiile de sanatate sa li se refuze asistenta si serviciile medicale?Purtatorul de cuvant al CNAS sustine ca medicii de familie cunosc legislatia si nu ar trebui sa existe probleme in aceasta perioada pentru contribuabilii care nu si-au platit contributiile de sanatate din cauza haosului creat de Declaratia 600.La randul sau, Sandra Adalgiza Alexiu, vicepresedinte al Societatii Nationale de Medicina a Familiei, a declarat pentruca, potrivit legii, cei care nu achita contributiile sunt asigurati timp de trei luni de la data ultimei plati.Insa ea a subliniat ca exista in continuare probleme la sistemele informatice si, de multe ori, exista persoane care apar ca fiind asigurate, desi ele si-au pierdut acest statut de multa vreme. Se intampla si cazuri in care persoane aflate cu plata la zi a contributiilor de sanatate apar in sistem ca fiind neasigurate."Asa este, exista acea limita de trei luni, dar uneori, cu o stare de asigurat pe care nu o mai au demult. La fel, salariatii care lucreaza in judete diferite de cel de domiciliu au situatii particulare, probabil in acest subiect, cele mai multe probleme le avem noi, medicii din Ilfov, care avem o multime de pacienti care lucreaza in Bucuresti (tehnic alt judet) si ei, desi sunt salariati, iar angajatorii le platesc contributiile, ei apar neasigurati in sistemul informatic (banuim ca nu se duc declaratiile unde trebuie...). Nu va mai spun de pacientii de la Casa OPSNAJ, care avand o situatie speciala, noua, celor din "civilie" ne apar neasigurati...Exista o portita de oarecare siguranta, pe care noi putem verifica in timp real daca o persoana apare asigurata instant, la acest link, CNAS - verificare asigurat . Din pacate, atunci cand nu merg sistemele informatice, nici acest link nu merge, asa incat informatiile in timp real nu pot fi obtinute intotdeauna...Cam asa suntem, mereu in cautare de solutii, lucru care ia timp. Timp din putinul timp pe care il capatam ca sa putem sa stam de vorba cu pacientii nostri, dintr-o profunda si completa dezorganizare a sistemului de sanatate", ne-a declarat Sandra Adalgiza Alexiu.In context, ramane fara raspuns o alta intrebare.Daca legislatia prevede clar ca un contribuabil isi pastreaza calitatea de asigurat timp de 3 luni de la data ultimei plati a contributiilor de sanatate, de ce vrea Guvernul sa dea o ordonanta de urgenta tocmai in acest sens?Amintim ca vicepremierul Viorel Stefan a declarat, luni, ca Guvernul Dancila va emite, in aceasta saptamana sau saptamana viitoare, o ordonanta de urgenta care va preciza faptul ca persoanele care nu au platit contributiile de asigurari sociale, dupa amanarea datei de depunere a formularului 600, beneficiaza in continuare de asigurare de sanatate."In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare asupra faptului daca contribuabilii beneficiaza sau nu de asigurare de sanatate in aceasta perioada.Raspunsul il vom da printr-o OUG care este in lucru si speram ca saptamana aceasta sau viitoare sa venim cu o precizare care sa spuna ca da. Situatia nu difera cu mult fata de ceea ce a fost in anii trecuti", a spus, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Asadar, am putea spune ca ori Executivul nu cunoaste legislatia in vigoare, ori se gandeste ca nu va reusi sa rezolve prea curand haosul cu Declaratia 600.Desi, dupa spusele premierului Viorica Dancila, problemele cu Declaratia 600 vor fi rezolvate pana la 1 martie , pentru ca Dragnea ar fi gasit deja solutiile."Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul Comitet Executiv sa se prelungeasca termenul de depunere a Declaratiei 600 si, de asemenea, sa ramana un singur formular.In consecinta, am luat decizia, in prima sedinta de guvern, sa prelungim termenul de depunere pana pe 15 aprilie, pentru a da posibilitatea Ministerului Finantelor Publice ca, pana pe data de 1 martie - deci inainte de termenul de 15 aprilie, cand trebuia depusa aceasta declaratie, dar si inainte de 25 martie, cand trebuia facuta prima plata - (...) sa propuna un model care sa prevada o singura declaratie si o singura plata anuala pe toti cei care au activitati independente. Deci pana la 1 martie avem o solutie", a declarat Dancila, duminica, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Amintim ca Guvernul a adoptat, saptamana trecuta, o ordonanta de urgenta prin care termenul de depunere a Declaratiei 600 se proroga de la 31 ianuarie la 15 aprilie.Executivul a mentionat, saptamana trecuta, ca aproape 30.000 de cetateni au depus deja formularul."Formularul 600 - Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate - va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern. Termenul de depunere a Formularului 600 este astfel prelungit de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018.la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative instituite pentru stabilirea contributiilor sociale obligatorii (contributia de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate). Mentionam faptul ca au fost depuse circa 28.500 de formulare, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, potrivit estimarilor facute la nivelul anului 2016", se arata intr-un comunicat de presa remiscontribuabilii persoane fizice, care in anul fiscal precedent, au obtinut venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.