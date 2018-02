Ministrul de Finante: Contribuabilii cu venituri extra-salariale vor depune o singura declaratie si vor face o plata unica, la final de an

Ziare.

com

"Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an.In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat.Sunt vreo 38.000 de depuneri la ghiseu sau electronic de Formulare 600 pe vechea legislatie, daca nu ma insel.Acesti oameni nu trebuie sa mai depuna aceste formulare. Doar daca ei considera ca sumele din aceste formulare sunt la fel cu estimarile pe care vor sa le faca pentru acest an... Daca vor sa faca o estimare sub aceste sume, atunci pot sa o faca.Deci are un formular in care depune estimarea si are o plata pe final de an. Sa uitam cu totii de logica de pana acum. Este vorba despre un singur formular de depunere a acelei estimari si o singura plata, moment la care,Va fi, asadar, un singur formular si o singura plata la final de an si nu mai depun cei care au depus. Se merge pe estimare. Vor fi foarte multe lucruri normale, de bun simt in noua abordare", a explicat Teodorovici, joi seara, la Antena 3.Ministrul Finantelor a precizat, totodata, ca pana la finalul lunii februarie "acest mecanism va fi prezentat doamnei prim-ministru, prezentat public si discutat, pentru ca lumea sa fie multumita".Premierul Viorica Vasilica Dancila a afirmat, in data de 4 februarie, referindu-se la Declaratia 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie."Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul Comitet Executiv sa se prelungeasca termenul de depunere a Declaratiei 600 si, de asemenea, sa ramana un singur formular. In consecinta, am luat decizia, in prima sedinta de guvern, sa prelungim termenul de depunere pana pe 15 aprilie, pentru a da posibilitatea Ministerului Finantelor Publice ca, pana pe data de 1 martie - deci inainte de termenul de 15 aprilie, cand trebuia depusa aceasta declaratie, dar si inainte de 25 martie, cand trebuia facuta prima plata - (...) sa propuna un model care sa prevada o singura declaratie si o singura plata anuala pe toti cei care au activitati independente. Deci pana la 1 martie avem o solutie", a mentionat Dancila, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Intrebat daca vor fi amendati cei care nu vor plati pana la 25 martie, seful Guvernului a raspuns: "Nu se pune aceasta problema. Noi cautam solutiile pe care le asteapta multi din partea noastra si pe care domnul presedinte Dragnea le-a propus in cadrul Comitetului Executiv National".Pe 31 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta, care prevede ca Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie.