Teodorovici, despre Declaratia 600: Vom incerca o comasare a cinci formulare intr-unul singur

"Nu se amana. Ramane cum s-a anuntat la nivelul Guvernului. Avem acea ordonanta care a amanat termenul pana la 15 aprilie , timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, astfel incat inclusiv cu actul normativ care sa schimbe din punct de vedere legal acest lucru, act normativ care va fi aprobat probabil in prima parte a lunii martie, astfel incat nimeni sa nu fie afectat nici de primul termen de plata si nici de ceea ce mai urmeaza. Lumea sa stea linistita", a declarat ministrul Finantelor, Eugen TeodoroviciEl a apreciat ca in cursul acestei saptamani va fi definitivat mecanismul."Dupa aceea, dupa ce vom avea o discutie la nivel de Guvern si va fi agreat, apoi incepe discutia publica pe fiecare propunere in parte, sa vedem daca mai sunt si alte propuneri. Eu zic ca saptamana asta e gata mecanismul la Ministerul de Finante.De asemenea, cei care au depus nu o sa mai depuna aceste formulare. In cazul in care sumele din formularul initial sunt mai mari ceea ce vor estima pe anul in curs, adica mergem pe estimare si nu pe ceea ce s-a realizat in 2017. Nu-si va pierde nimeni calitatea de asigurat, pentru ca suntem in termenul legal de la ultima plata si pana in prezent. Am spus ca vom veni cu o ordonanta de urgenta exact inainte de cele 90 de zile, in asa fel incat nimeni sa nu-si piarda aceasta calitate de asigurat", a adaugat Teodorovici.