Alibec il "faulteaza" pe MM Stoica: Cum comenteaza demiterea lui Narcis Raducan de la FCSB

Atacantul Astrei spune ca indepartarea lui Narcis Raducan de la FCSB a venit dupa ce fostul oficial al vicecampioanei s-a implicat."Probabil i-a facut MM jocul. Probabil se va intoarce MM, eu asa am inteles. Nu stiu de ce ar trebui sa fie dat afara un presedinte care are rezultate. Dar asa se face la noi", a spus Alibec pentru gsp.ro Jucatorul este in conflict deschis cu MM Stoica inca din perioada in care evolua la FCSB.Alibec este cel care l-a pus la locul lui pe Stoica atunci cand acesta incerca sa dea indicatii in locul antrenorului si a plecat la Astra dupa ce s-a certat cu fostul director sportiv.