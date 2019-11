Alibec nu plange dupa Contra: "Ma asteptam sa plece"

Ziare.

Atacantul Astrei spune ca se astepta ca antrenorul sa plece si critica voalat atitudinea primei reprezentative din mandatul lui "Gurita"."Am vazut ca s-a tot vorbit. Ma asteptam (sa plece - n.red.), sincer. Parerea mea este ca trebuie sa avem mai multa incredere in noi si nu ar trebui sa ne speriem de toate echipele care joaca cu noi. Inainte jucam de la egal la egal, acum ne este frica de Suedia, de Norvegia. Nu cred ca ar trebui sa facem asta", a spus Alibec la Telekomsport. Cosmin Contra si-a anuntat plecarea de la echipa nationala dupa infrangerea umilitoare din Spania, scor 5-0.Contractul lui Contra ajunsese oricum la final, iar FRF nu a dat niciun semn ca ar dori sa il prelungeasca.Romania a ratat calificarea la Euro 2020 prin intermediul preliminariilor si mai are o unica sansa in primavara, barajul din Liga Europa.M.D.