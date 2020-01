Becali il ataca pe Alibec: "Unde se duce, strica!"

Ziare.

Latifundiarul sustine ca atacantul in varsta de 29 de ani strica toate echipele la care ajunge si a facut o serie de dezvaluiri despre perioada lui de la FCSB.Potrivit lui Becali, Alibec nu vrea sa se antreneze si face scandal in timpul sedintelor de pregatire."Ma intereseaza pe mine de Budescu si Alibec? Budescu e o realizare, face, drege. Alibec, unde se duce, strica! Stiu ce s-a intamplat, stiu ce face omul. Nu gaseam solutii eu? Il dadeam gratis! Nu se poate antrena echipa din cauza lui. Nu vrea, tipa, urla. Vocifereaza, n-ai ce sa-i faci. El acolo la Astra face ce vrea el. N-o sa dureze mult asa. Nu poti sa joci fotbal fara sa te antrenezi", a declarat Gigi Becali, conform ProSport Alibec si Budescu ar putea pleca de la Astra Giurgiu in aceasta iarna, ambii fiind doriti de Dan Petrescu la CFR Cluj.Patronul formatiei de la malul Dunarii sustine insa ca nu va renunta la cei doi pana la finalul sezonului.