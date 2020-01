Denis Alibec, ademenit de o oferta uriasa din tarile arabe - surse

Ziare.

Denis Alibec este la un pas de un transfer in Arabia Saudita, la gruparea Damac FC , care ofera 2 milioane de euro pentru transferul imediat al atacantului echipei nationale de fotbal a Romaniei, dupa cum anunta cotidianul Fanatik Sursa mai sus citata spune ca la primele negocieri, patronul giurgiuvenilor Ioan Niculae a cerut suma de 3 milioane, dar tratativele sunt inca in desfasurare si sunt avansate.Fostul varf stelist ar fi ademenit in tarile arabe cu un salariu urias, de 30.000 de euro lunar, in Arabia Saudita, iar la acest salariu se adauga si alte bonusuri importante.Damac FC ii ofera doi ani si jumatate de contract si este de asteptat ca aceasta mutare sa se si concretizeze pana la finele lunii ianuarie.Alibec a avut un start de sezon excelent, fiind in prezent pe locul 2 in clasamentul golgheterilor din Liga 1 Aceeasi grupare FC Damac l-a mai transferat in aceasta iarna si pe Najib Ammari, fost jucator la Dunarea Calarasi si Viitorul Constanta, in varsta de 27 de ani.Ramane de vazut daca Astra il va putea pastra si pe Budescu in aceasta iarna, pe langa Alibec, mijlocasul fiind si el ademenit cu oferte de la CFR Cluj , FCSB sau si de echipe din strainatate.Vezi si:D.A.