Denis Alibec, aproape de un transfer neasteptat

Ziare.

com

Presa din Polonia anunta ca pe urmele atacantului roman in varsta de 29 de ani s-ar afla Legia Varsovia.Vicecampioana Poloniei se afla in cautarea unui inlocuitor pentru Jaroslaw Niezgoda.Polonezii amintesc ca Alibec a trecut pe la Inter si mai are in cariera echipe precum Farul Constanta, Mechelen, Viitorul Constanta, Bologna si FCSB.Contractul lui Denis Alibec cu Astra Giurgiu expira in vara lui 2021.9 goluri in 16 meciuri a marcat Alibec pentru giurgiuveni in acest sezon.E cotat la 1,5 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.