Denis Alibec si-a anuntat plecarea de la Astra

Fostul atacant stelist a fost extrem de nemultumit dupa jocul pierdut cu Dinamo si si-a anuntat plecarea de la Astra, in vara, spunand ca nu el a refuzat ofertele de pana acum venite pe numele sau."Nu am refuzat eu ultima oferta, nu am fost lasat sa plec. Am discutat cu domnul Niculae si am cazut de comun acord sa raman pana in vara, sa ne batem la campionat . Am vorbit si cu cei de la nationala si mi-au spus ca daca voi continua asa, voi fi convocat. Depinde doar de mine sa fiu acolo", a fost reactia lui Alibec dupa infrangerea cu Dinamo, scor 0-2, pentru TelekomSport TV.Legat de partida in sine, Alibec a avut "meciul" sau cu arbitrul Ovidiu Hategan , pe care l-a acuzat de prestatia sa in acest joc, in care a acordat un penalti prea usor lui Dinamo, dar a si anulat un gol Astrei."Arbitrul, ati vazut si dumneavoastra, Perovici da mingea pe langa Dima, mai face doi pasi si cade, da fault. Fabbrini intra in Crepulja si da penalti. La noi, de doua ori mi-a pus-o pe glezna, nici macar galben. Probabil sunt jocuri facute sa intre si Dinamo in play-off. Nu ai cum, ca arbitru de Champions League cum se considera domnul Hategan sa nu vezi niste lucruri foarte simple. Le-am vazut si eu din jumatatea adversa", a mai adaugat nervos Alibec, fost jucator si la Inter.Astra este pe 3 in Liga 1 cu 40 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova , dar poate cadea si pe locul 4, daca FCSB obtine macar un punct in derbiul cu CFR Cluj de duminica seara, ora 20, LIVE pe Ziare.com.D.A.