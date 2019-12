Oferta de 7 milioane de euro pentru Alibec

Ziare.

com

Impresarul sustine ca oferta a venit in perioada in care atacantul se afla la FCSB, insa a fost refuzata de Gigi Becali"Cand era la FCSB, pentru Alibec a fost o oferta de 7 milioane de euro. Nu va spun de la cine, dar dintr-o tara aflata in primele patru ca fotbal", a dezvaluit Victor Becali la Digi Sport.Denis Alibec a jucat la FCSB in perioada 2017-2019.In prezent, Alibec, ajuns la 28 de ani, se afla in curtea celor de la Astra Giurgiu.I.G.