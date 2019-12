Oferta din Spania pentru Alibec

Ziare.

Atacantul ajuns la 28 de ani spune ca-si doreste sa ajunga in Spania deoarece considera ca s-ar intrega excelent."Mie Spania imi place cel mai mult. Mereu mi-a placut Spania. Sunt echipe foarte bune, tehnice, care lasa spatii si cred ca acolo m-as integra cel mai bine. Sunt si au fost discutii si cu echipe de acolo, dar daca nu s-a concretizat nimic...", a spus Alibec, potrivit Digi Sport "Am 28 de ani si vreau sa ma realizez si eu. M-as evalua la cat mai putin, ca sa ma lase sa plec", a mai spus acesta.Denis Alibec joaca in prezent la Astra Giurgiu, pentru care a marcat 7 goluri in cele 13 meciuri jucate pana acum in acest sezon.In cariera sa a mai evoluat la Farul, Inter, Mechelen, Viitorul, Bologna si FCSB.