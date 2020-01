Pleaca Budescu si Alibec? Patronul Astrei da cartile pe fata

Ziare.

com

Patronul echipei de la malul Dunarii, Ioan Niculae, spune ca exista negocieri pentru cei doi cu formatii din strainatate, insa nu crede ca acestea se vor concretiza in aceasta iarna.Mai mult, omul de afaceri anunta ca Astra vrea titlul in acest sezon!"Oferte, dar mai mult pe la voi, prin presa, decat oferte scrise la club. Sunt si doua incercari de oferta, telefoane date de oficiali ai unor cluburi din strainatate, insa niciuna nu mi s-a parut atat de serioasa incat sa-i dam o atentie deosebita.Important pentru mine, pentru noi, pentru clubul nostru, este campionatul intern, pe care vrem sa-l castigam. Mai putin decat orice suma de transfer pe care am putea sa o luam pe unul sau doi jucatori acum. Budescu si Alibec niciodata nu au pus problema ca ei ar vrea sa se transfere acum", a spus Niculae pentru Telekomsport In ultima vreme s-a discutat mult despre plecarile lui Budescu si Alibec, echipe din zona araba fiind interesate de cei doi.Chiar si Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, a declarat ca ii doreste pe cei doi, insa cluburile nu au inceput negocierile pentru transferuri.