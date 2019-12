Primele oferte primite de Denis Alibec dupa ce si-a relansat cariera: Iata ce echipe il vor

Ziare.

Atacantul in varsta de 28 de ani este dorit in SUA, de FC Miami si Los Angeles FC, conform Gsp.ro Problema consta in suma de transfer solicitata de Ioan Niculae, care ar vrea 3 milioane de euro in schimbul atacantului.Totusi, Alibec spera sa-l convinga pe Niculae sa-l lase sa plece in aceasta iarna."Daca obiectivul nostru va fi campionatul, mi-ar placea sa raman, pentru ca avem un grup frumos, dar trebuie sa imi vad si eu interesul. Am 28 de ani si vreau sa ma realizez si eu. M-as evalua la cat mai putin, ca sa ma lase sa plec", a spus Alibec.In acest sezon, Alibec a marcat 9 goluri in cele 15 partide disputate in tricoul Astrei Giurgiu.C.S.