Sumudica a incercat sa il transfere pe Alibec in Turcia: "Nu ai cum sa te apropii"

Tehnicianul sustine ca nici nu s-a putut apropia de atacant intrucat patronul giurgiuvenilor, Ioan Niculae, are pretentii financiare uriase."Am incercat sa-l iau imprumut, dar nu ai cum sa te apropii, atata timp cat este domnul Niculae acolo. Maine l-as lua pe Alibec, dar nu se platesc sume de transfer asa mari, doar cluburile mari platesc", a declarat Marius Sumudica pentru DigiSport.Denis Alibec are 28 de ani si traverseaza o forma de invidiat, marcand gol dupa gol in Liga 1.Atacantul face un cuplu letal cu veteranul Constantin Budescu, cel care ii paseaza decisiv deseori.M.D.