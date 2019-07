Doi directori Deutsche Bank si-au chemat la birou croitorii de lux, in ziua in care banca a anuntat ca da afara 18.000 de angajati

Pachetele de compensatii sunt reduse

"Nu pot sa inteleg cum cineva poate chema croitorii pentru a proba costume lunea. In aceeasi zi, a trebuit sa spunem multora dintre colegii nostri din domeniul tranzactiilor cu actiuni ca trebuie sa plece", a declarat directorul general Christian Sewing publicatiei de afaceri Handelsblatt.Acesta a adaugat ca purtarea directorilor din Londra "nu corespunde in niciun fel cu valorile noastre", relateaza The Guardian.Dupa ce doi barbati care duceau costume de haine impachetate au fost vazuti iesind din sediul Deutche Bank, la inceputul acestei saptamani, s-a aflat ca acestia erau de la croitoria de lux Fielding & Nicholson.Ian Fielding-Calcutt, fondatorul croitoriei, si Alex Riley au fost la birourile Deutsche Bank la directori de rang inalt, chiar in ziua in care banca a anuntat planurile de a desfiinta o cincime din forta de munca la nivel mondial. Deutsche Bank are 7.000 de angajati la Londra, iar unii analisti anticipeaza ca pana la 3.000 de posturi ar putea fi desfiintate aici."Momentul ales a fost nepotrivit. Cred ca multi dintre cei concediati sunt traderi care nu poarta costume, asa ca noi am continuat activitatea ca de obicei cu clientii nostri, care, in mod evident, nu sunt afectati de concedieri", a declarat Fielding-Calcutt pentru Financial News.Costumele Fielding & Nicholson sunt realizate intr-o perioada de pana la opt saptamani, iar preturile pornesc de la 1.200 de lire sterline.Financial News a mai relatat, vineri, ca Deutsche Bank reduce pachetele de compensatii pentru sute dintre angajatii din City, in incercarea de a tine sub control costurile in timpul restructurarii activitatilor de investitii.Potrivit informatiilor disponibile, banca ofera angajatilor compensatiile minime permise de lege, respectiv salariul pe o saptamana pentru fiecare an lucrat pana la varsta de 41 de ani, iar angajatii mai in varsta primesc salariul pentru o saptamana si jumatate pentru fiecare an lucrat. Cu toate acestea, se spune ca Deutsche ar fi platit anterior salariul pe o luna pentru fiecare an lucrat.Angajatii concediati intr-o prima etapa ar primi o suma care acopera salariul pentru o perioada de preaviz de trei luni in care ar fi lucrat in caz contrar. Asta pe langa o plata unica de sub 10% din salariu.Deutsche Bank a precizat pentru The Guardian ca plateste peste nivelul minim prevazut de lege, dar a refuzat sa ofere alte informatii.Pe langa concedierea a 18.000 de angajati pana in 2022, Deutsche Bank se retrage din cea mai mare parte a operatiunilor de tranzactii, restructurand afacerile de investment banking extinse in ritm rapid inainte de criza financiara din 2008.Autoritatile americane au dat in aceasta sapamana o noua lovitura reputatiei Deutsche Bank, anuntand ca investigheaza daca banca a incalcat legislatia anticoruptie si de combatere a spalarii banilor in timp ce a colaborat cu fondul de stat pentru dezvoltare 1MDB din Malaezia.Nu este clar daca angajatii care vor ramane la Deutsche Bank vor mai primi bonusuri in acest an."Suntem constienti ca este un subiect sensibil, dar Deutsche Bank va ramane o banca internationala si, daca va exista performanta, vom plati intr-un mod competitiv", a declarat luni Sewing.