O familie de romani din Belgia anunta ca vine acasa cu un Audi antiPSD

Mihai George Ciobanu a postat luni pe Facebook fotografii cu familia si masina, in care se vede numarul personalizat.Daca Politia Rutiera a sustinut intr-un comunicat remis presei ca numarul M**E PSD nu poate fi utilizat in tara noastra pentru ca nu are in componenta si o cifra, in cazul familiei Ciobanu nu va exista aceasta problema. In plus, mesajul nici nu este obscen, ci doar antiPSD.Amintim ca soferul masinii cu M**E PSD a fost oprit, luni dimineata, in trafic si i s-au confiscat numerele de inmatriculare. Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis ca placutele de masina personalizate emise de Agentia Suedeza de Transport sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana . Intr-un mesaj ulterior, Ambasada Suediei a adaugat ca este dreptul tarilor in care se afla masina sa decida daca ii permit sau nu sa circule.B.B.