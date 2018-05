O tanara din Gorj a fost ucisa cu 50 de lovituri de cutit in Belgia

Ziare.

com

Un site local sustine ca fata se prostitua si ar fi fost ucisa de un client.Potrivit site-ului SudInfo.be, Laura a plecat in Belgia, cu prietenul ei, un tanar de 19 ani, pentru a strange bani ca sa-si cumpere o casa, in Romania.Aceeasi publicatie scrie ca tanara ar fi postat un anunt pe site-ulsi ar fi primit clienti in apartamentul sau din Etterbeek, in care a fost gasita decedata, iar unul dintre acestia ar fi ucis-o cu 50 de lovituri de cutit.Potrivit rtbf.be, un barbat de 24 de ani a fost arestat, fiind acuzat de comiterea crimei, dupa ce initial au fost retinuti doi suspecti.Ministerul de Externe a confirmat decesul tinerei de 21 de ani."Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atentie cazul semnalat si a intreprins demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea confirmarii cetateniei si identitatii persoanei decedate.Conform informatiilor obtinute pana la acest moment, persoana decedata este cetatean roman, iar autoritatile belgiene investigheaza circumstantele producerii decesului, ancheta fiind in curs de desfasurare. Ambasada Romaniei la Bruxelles a efectuat demersurile necesare pentru identificarea si notificarea familiei.De asemenea, reprezentantii misiunii diplomatice au informat apartinatorii cu privire la formalitatile de repatriere a trupului neinsufletit. Ambasada Romaniei la Bruxelles mentine cazul in atentie, pastreaza legatura cu autoritatile locale si familia persoanei decedate, acordand sprijin in limita competentelor legale", arata MAE, intr-un comunicat.Laura a absolvit Colegiul National "Tudor Arghezi" din orasul Targu-Carbunesti, iar in 2016 a obtinut premiul II la un concurs de creatie literara, eseuri si arte vizuale, intitulat "Strainul. Toleranta, securitate si integrare intr-o cultura a diversitatii".In 2017, tanara s-a inscris la Facultatea de Mine, din cadrul Universitatii din Petrosani.Mama sa sustine ca nu a fost de acord sa plece din Romania."Eu, ca mama, nu stiu ce s-a intamplat si cum s-a intamplat. Intr-adevar, a fost omorata, doar atat stiu. Am fost sunata de doamna consul din Belgia, mi-a confirmat. Nu se poate face nimic pana nu voi fi contactata de Politia din Targu-Carbunesti. Momentan, nu a venit nimeni.Eu am vorbit cu Laura miercuri, la ora 14:00. Din cate am inteles, a fost omorata seara, la 20:30. Era cu prietenul ei acolo. Normal, ca mama nu am fost de acord. Copilul meu era la facultate", a declarat mama Laurei.Fostul director al scolii la care a invatat adolescenta are numai cuvinte de lauda la adresa sa. "A fost o eleva buna, a avut rezultate bune la examenul de capacitate, in 2013, a avut note mari, era premianta. Cea mai mare tragedie este ca parinte sa-ti ingropi copilul", a spus Danut Birau, primarul orasului Targu-Carbunesti si fostul director al scolii la care tanara a inceput studiile.