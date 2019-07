Un roman de 21 de ani a fost accidentat mortal la Bruxelles: Soferul a fugit

Ziare.

Victima mergea pe strada cand a fost lovita de masina. Accidentul s-a produs duminica, in jurul orei 04:45, iar soferul a fugit cu masina, dupa cum a confirmat Oliver Slosse, purtatorul de cuvant al sectiei de politie din acea zona, relateaza RTL Victima a suferit rani grave si a decedat pe loc. O ancheta a fost deschisa imediat, cu scopul de a identifica atat victima, cat si pe sofer. Parchetul din Bruxelles a cerut interventia medicului legist, a criminalistilor si a unui expert in automobile."Luni, 15 iulie, parchetul din Bruxelles este in masura sa confirme identitatea victimei. Este vorba despre un tanar de 21 de ani, B.I.P, de nationalitate romana. Familia sa a primit aceasta veste trista din partea politistilor", se arata intr-un comunicat al Parchetului.Conform sursei citate, imaginile inregistrate de camerele de supraveghere aflate in zona au permis identificarea si regasirea autovehiculului cu care s-a comis accidentul, duminica seara. "Un suspect, a carui identitate nu poate fi dezvaluita in acest stadiu al anchetei, este cautat in continuare de politisti", se mai arata in comunicatul citat.