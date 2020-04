Politia orasului german Hagen supravegheaza doua cladiri locuite de romani

Ziare.

Autoritatile medicale au instituit carantina pentru toate persoanele din cele doua imobile cu trei etaje, dar masura nu a fost respectata, astfel ca administratia locala a decis sa solicite ajutorul politiei. Echipaje ale fortelor de ordine vor fi dislocate acolo 24 de ore din 24, pana la 1 mai, informeaza Deutsche Welle Este vorba despre o comunitate de cetateni romani, a confirmat pentru Deutsche Welle Clara Berwe, purtatoarea de cuvant a primariei locale.In ultimii ani, administratia din Hagen a reclamat probleme de integrare cu migranti din Romania. Pana in prezent au avut loc patru descinderi ale unor echipe mixte de politisti germani si romani la mai multe adrese din orasul din landul Renania de Nord-Vestfalia. La ultima astfel de razie au fost controlate, anul trecut in luna iulie, 30 de locuinte in care locuiau nu mai putin de 850 de persoane. S-a lasat, atunci, cu arestari si dosare penale.Se presupune ca in Hagen se afla in jur de 4.500 de cetateni romani si bulgari. O buna parte dintre acestia provin din satul galatean Toflea, comuna Brahasesti. In fapt, jumatate din populatia satului s-a mutat in Hagen, incepand cu anul 2014, spun oficialii germani.Primaria din Hagen a trimis in Romania o echipa sa documenteze conditiile din localitatea de origine a migrantilor, ajunsi intre timp o problema pentru bugetul de asistenta sociala a orasului german. Concluzia delegatiei a fost ca in zona nu exista nici un loc de munca.