Romanii din diaspora nu vin acasa de Paste: Nu vrem sa fiti mai putini cand ne vom reintoarce acasa (Video)

Fie ca sunt in Franta, Italia, Spania sau Marea Britanie, romanii plecati din tara au vrut sa le transmita celor de acasa gandurile lor bune si sa impartaseasca cu cei din tara cum traiesc ei criza provocata de coronavirus."Dragi prieteni, mare parte dintre noi, cei din diaspora, am ales sa ramanem in tarile adoptive, desi an de an ne bucuram sa putem sa revenim in Romania" - Alina Cicani, regizor, Franta."Sarbatorile Pascale de anul acesta sunt un sacrificiu pentru noi. Ne dorim cu ardoare sa ne vedem familiile, sa mergem impreuna la biserica si sa luam lumina, asa cum ne-au obisnuit bunicii si parintii nostri inca de mici. Dar anul acesta nu se poate, am ales sa fim responsabili" - Andreea Ember, presedinta asociatiei Ro Solidaritate, Franta"Suntem de mai bine de o luna de zile in carantina, respectand intocmai indicatiile autoritatilor. Facem acest lucru pentru ca vrem sa ne protejam pe noi si pe cei din jurul nostru" - Gelu Vlasin, scriitor, Spania"Stati acasa si de Paste, pentru ca va puteti ruga in liniste si de acasa. Si aici, la inceput autoritatile au crezut ca este o gluma, dar acum avem peste 100 de cazuri in orasel si 4 decese" - Mihali Vasile, sofer de TIR, Italia"Cei care sunteti acasa si care incercati sa treceti prin aceste momente grele, va rog sa respectati legea, regulile, si sa ramaneti cat puteti de pozitivi si de optimisti. Celor din linia intai vreau sa le spun ca le multumesc pentru sacrificiul lor si pentru eforturile lor. Celor care sunt voluntari le spun ca este nevoie de noi pana la ultima clipa" - Loredana Musat, antreprenor, Anglia"Va dorim sa fiti bine si nu vrem sa fiti mai putini cand ne vom reintoarce acasa" - Gianina Fiordean, antreprenor, FrantaMinistrul de Interne, Marcel Vela, prezent duminica seara la Vama Nadlac, a spus ca "diaspora a dat dovada de responsabilitate" privind intoarcerea in tara cu ocazia Pastelui, astfel ca romanii din strainatate au inteles sa ramana in tarile in care se afla. "Nu vom avea un val mare de romani" de Paste, a mai spus ministrul.