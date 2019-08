Dupa zile de asteptare, migrantii de pe Ocean Viking au primit permisiunea sa debarce - unii vor ajunge si in Romania

Ziare.

com

Operatiunea de transfer a migrantilor in grupuri de cate 15 pe vedete militare a durat 2 ore si jumatate si s-a incheiat in jurul orei 17:30 GMT. Nava Ocean Viking a pornit apoi spre Marsilia, portul sau de origine.Asa cum a anuntat anterior premierul maltez Joseph Muscat, transferul s-a realizat pe mare, in afara apelor teritoriale malteze. Migrantii au fost debarcati apoi pe coasta malteza in jurul orei 21:00 GMT.Migrantii vor fi repartizati intre "Franta, Germania, Irlanda, Luxemburg, Portugalia si Romania", a precizat Muscat pe contul sau de Twitter, subliniind ca "niciunul nu va ramane in Malta".Franta va primi 150 de migranti, a anuntat ministrul de interne Christophe Castaner, care a subliniat ca Parisul isi "mentine solidaritatea", la 3 zile dupa ce a decis sa primeasca 40 de migranti salvati de nava spaniola Open Arms. Joi seara, Portugalia a anuntat disponibilitatea de a primi pana la 35 de migranti.In dimineata zilei de vineri, organizatia Medici Fara Frontiere anuntase ca au mai ramas "stocuri de alimente pentru doar patru zile, inclusiv vineri".Comisarul european pentru migratie Dimitris Avramopoulos a multumit autoritatilor malteze pentru faptul ca au dat dovada de "solidaritate concreta" permitand debarcarea migrantilor si s-a felicitat pentru acordul convenit intre statele europene "intr-un spirit de responsabilitate colectiva".Nava Ocean Viking transporta migranti africani proveniti, in marea lor majoritate, din Sudan, salvati de pe mare in patru misiuni separate, desfasurate intre 9 si 12 august in largul coastelor libiene. Printre ei sunt peste 100 de minori, dintre care 90 neinsotiti si 3 copii cu varsta de sub 5 ani, conform informatiilor furnizate de Medici Fara Frontiere.