Romania va prelua zece migranti din Malta, care sa fie relocati

"Este o decizie care arata disponibilitatea Romaniei de a contribui la efortul de solidaritate in astfel de situatii, fiind vorba de persoane vulnerabile, care necesita protectie, iar acest raspuns nu pune in niciun fel presiune pe sistemul romanesc de azil", arata MAE."Autoritatile romane cunosc situatia din Marea Mediterana si Romania a participat activ la discutiile purtate in vederea identificarii unor solutii, atat pentru evitarea pierderii de vieti omenesti, cat si pentru impiedicarea deschiderii unor brese care sa conduca la incurajarea migratiei ilegale. Chiar daca situatia actuala nu poate fi comparata cu nivelul fluxurilor de migranti din perioada 2015-2016, fenomenul ramane foarte ingrijorator, cu o crestere semnificativa a mortalitatii in randul migrantilor care aleg aceasta cale", se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri seara, de MAE.Conform sursei citate, in conditiile in care in ultimii ani nu s-au inregistrat progrese semnificative in negocierea reformarii Regulamentului Dublin, in timpul Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, autoritatile romane implicate au reusit sa identifice solutii punctuale prin introducerea unui nou concept, respectiv aranjamentele temporare, un instrument fara caracter legislativ obligatoriu menit sa simplifice coordonarea dintre statele membre UE in astfel de situatii.Acesta a avut la baza respectarea principiului solidaritatii, prin participarea la mecanismul de impartire a responsabilitatii, pe baza de voluntariat, tinand cont de realitatile din fiecare stat membru si a capabilitatilor de care acesta dispune pentru a-si asuma preluarea unor persoane aflate in nevoie de protectie internationala, deseori vulnerabile, arata MAE.Reprezentantii MAE precizeaza ca au mai existat situatii similare in acest an, iar Romania a participat la trei astfel de apeluri de preluare facute de catre Comisia Europeana, respectiv doua din Italia, pentru zece persoane, si unul din Malta, pentru cinci persoane aflate in nevoie de protectie, care s-au finalizat cu sosirea, pana in prezent, pe teritoriul Romaniei a unui numar de 11 persoane."In privinta ultimelor evolutii din Marea Mediterana, Romania a fost contactata recent de Comisia Europeana, care coordoneaza eforturile de identificare a unor solutii pentru salvarea vietilor migrantilor. Autoritatile romane au decis sa raspunda favorabil, alaturi de mai multe State Membre, privind posibilitatea de a prelua un numar limitat de migranti, care sa fie relocati (in cazul nostru este vorba de 10 persoane din Malta) . Este o decizie care arata disponibilitatea Romaniei de a contribui la efortul de solidaritate in astfel de situatii, fiind vorba de persoane vulnerabile, care necesita protectie, iar acest raspuns nu pune in niciun fel presiune pe sistemul romanesc de azil", scrie in comunicat.