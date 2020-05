AFP: "Capsunarii" romani, oamenii pentru care toata Europa se lupta

Ziare.

In materialul publicat de AFP, citat de RTBF , se aminteste ca diaspora romana numara in jur de 4 milioane de oameni, dar ca Europa se mobilizeaza pentru cei mai putin calificati."Diaspora romana are in jur de 4 milioane de oameni la nivel mondial, inclusiv multi oameni in IT, medici si alti absolventi, dar autoritatile din Europa de Vest se mobilizeaza pentru lucratorii mai putin calificati.In ciuda interdictiilor de calatorie in vigoare de pe continent, zeci de zboruri speciale de tip charter au fost organizate pentru transportul fortei de munca din Romania si salvarea culturilor de sparanghel si capsuni germane sau britanice", a comentat sursa citata.Totodata, AFP mai noteaza ca romanii plecati la munca in strainatate nu au o imagine tocmai buna in tara natala. Chiar si asa, rolul lor in economie este vital."Uneori batjocoriti in tara lor, unde sunt catalogati generic ca fiind 'capsunari' (AFP a scris acest termen in limba romana - n.red.), emigrantii reprezinta o sursa esentiala de transferuri de bani. Anul trecut au trimis familiilor lor 7,2 miliarde de dolari (6,6 miliarde de euro), cu aproape o treime mai mult decat investitiile straine atrase direct de Romania", a mai relatat AFP.Totodata, AFP mai noteaza ca aparitia muncitorilor sezonieri se datoreaza deciziilor proaste luate de factorii politici in ultimii 30 de ani."Tranzitia tarii la o economie de piata a dus la inchiderea multor fabrici mostenite de la regimul comunist in ultimele trei decenii si la prabusirea fermelor de stat, lasand milioane de muncitori pe marginea drumului. Drept urmare, culegerea de fructe sau legume in Europa de Vest timp de trei luni pe an permite acestor persoane sa supravietuiasca pentru celelalte noua luni ramase", a mai notat AFP.Jurnalistii de la AFP au fost prezenti joi pe aeroportul din Otopeni, unde a plecat un nou avion charter cu muncitori spre Marea Britanie."Plecam pentru ca avem nevoie. Nu este usor nici pentru noi. Fac asta de multa vreme, dar acum pare diferit. E un sentiment ciudat. Mi-am lasat parintii si copiii acasa", a spus Ionel, un roman in varsta de 35 de ani. Alaturi de el, AFP relateaza ca erau femei si barbati de toate varstele, echipati cu masti de protectie."Nu a fost o decizie usoara, dar nu am avut o alta optiune", a afirmat si Tinca, o tanara de 22 de ani, care a plecat in premiera la munca sezoniera in agricultura.Conform site-urilor care recruteaza muncitori pentru agricultura germana, lucratorii sezoneri sunt platiti cu 9,35 euro pe ora, ceea ce ar putea duce la un venit de 1.300 euro pe luna. Asta in conditiile in care salariul mediu net din Romania este de 660 de euro pe luna, adauga sursa citata.C.S.