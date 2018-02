Romanii vor sa emigreze in Canada. Cererile de azil s-au dublat dupa ridicarea vizelor

Ziare.

Oficialii Departamentului de Imigrare sustin ca de la 1 decembrie 2017 pana in prezent au fost depuse 232 de cereri de azil, in conditiile in care in 2016 fusesera inregistrate doar 120, informeaza CTV News Si vizele pentru bulgari au fost ridicate tot de la 1 decembrie anul trecut, insa in cazul lor nu s-a observat o crestere a numarului de cereri de azil.Canada a decis ridicarea vizelor pentru romani si bulgari pentru a obtine semnarea Acordului de liber schimb cu Uniunea Europeana.Prin Acordul Economic si Comercial dintre Uniunea Europeana si Canada (CETA) sunt eliminate peste 99% din taxele vamale aplicate de cei doi parteneri, insa acesta contine si prevederi din domeniul cooperarii economice si a investitiilor.C.S.R.