Un tribunal din Canada a decis extradarea unui criminal roman, care pretinde ca in tara a fost torturat si abuzat sexual de autoritati

Detasamentul din politia canadiana care se ocupa de cautarea fugarilor l-a gasit pe Givan Iusein, de 48 de ani, intr-o casa din Toronto, in februarie 2013, relateaza CTV News.Iusein a fost gasit vinovat in Romania pentru ca l-a injunghiat mortal pe un luptator profesionist in 1992 si a fost condamnat la 18 ani de inchisoare.La doi ani dupa crima, sentinta lui a fost intrerupta pentru a beneficia de tratament medical. El ar fi trebuit sa revina la inchisoare dupa 21 de luni, dar in schimb a fugit in Canada, unde traise anterior petrecerii faptelor.Potrivit verdictului judecatorului Kenneth Campbell de la Curtea Superioara de saptamana trecuta, Iusein a ajuns prima data in Canada in 1988. El a cunoscut-o pe sotia sa doi ani mai tarziu, a devenit rezident permanent in Canada si, in 1992, cei doi au avut un copil.In vara lui 1992, Iusein a revenit in Romania pentru o vizita. "In noaptea de 10 iulie, aplicantul a fost implicat, impreuna cu trei dintre prietenii sai, intr-o disputa care a culminat cu injunghierea mortala a lui Mihail Tudorascu. Ulterior, aplicantul si cei trei co-inculpati au fost judecati de Curtea de Justitie din Constanta pentru rolul jucat in omor si, in 1993, au fost condamnati pentru aceasta infractiune", a scris in verdict judecatorul.Dupa ce s-a intors in Canada in a doua parte a anilor '90, Iusein a mintit autoritatile de imigratie despre vizita sa in Romania si nu a mentionat ca a fost gasit vinovat de crima si condamnat.In pofida faptului ca un ofiter de la Imigrari avea suspiciuni asupra sa si a faptului ca fusese condamnat pentru agresiune, Iusein a primit cetatenia canadiana.Dupa ce a fost arestat in 2013, Iusein a fost eliberat pe cautiune, dar a incalcat conditiile eliberarii si a disparut, fiind din nou arestat de Politia din Toronto in 2015.El se afla de atunci in custodia Politiei, cerand sa nu fie extradat pe motiv ca a fost batut, torturat si agresat sexual de autoritatile romane dupa arestare si fortat sa dea o declaratie mincinoasa.Iusein a pretins ca a fost supus unor "batai violente si dureroase, unor pedepse care reprezinta practici de tortura", printre care incatusarea si legarea cu lanturi de un scaun in genunchi timp de mai multe ore, supunerea la simularea inecului, atarnarea lui de tevi din tavan dezbracat in timp ce corp ii picura apa sau aplicarea de socuri electrice la testicule. La acestea, a adaugat romanul cu cetatenie canadiana, s-ar fi adaugat faptul ca"Nu accept aceste probe. In opinia mea, aceasta litanie de abuzuri nu s-a intamplat si a fost pur si simplu fabricata de aplicant pentru a evita sa fie returnat in Romania pentru a executa restul pedepsei pentru crima", a mai scris judecatorul Campbell.El a adaugat ca Iusein "a fost deja judecat si condamnat corect" de crima si ca "exista un interes public prioritar ca infractorii condamnati pentru astfel de crime sa-si execute sentintele in tara in care au comis infractiunea. Canada nu poate deveni un sanctuar pentru criminali condamnati din alte tari".Avocatul lui Iusein, David Parry, a declarat, marti, ca clientul sau nu a decis inca daca va face apel la decizia lui Campbell de a da unda verde extradarii in Romania sau daca va face o petitie la Ministerul Justitiei pentru a interveni. Indiferent de strategia pe care o va adopta, sustine Parry, Iusein este decis "sa-si reabiliteze numele", fie ca va fi in Romania sau in Canada.