Francezii i-au arestat pe piratii strazilor, romanii care au speriat Europa

"Adevarati pirati ai strazilor, capabili sa repereze un camion care li se pare interesant chiar de la iesirea acestuia din depozit si sa-l urmareasca si jefuiasca pe parcursul mai multor kilometri.Acrobati care zboara, capabili sa urce pe capota unei masini care merge cu viteza maxima, de unde intra apoi in camioane.Talharii sparg usa din spate si se strecoara in remorca, apoi arunca din interior zeci de pachete cu marfuri, care sunt recuperate apoi de complici... Abia dupa sute de kilometri, uneori chiar la destinatie, soferul camionului descopera absenta incarcaturii sale, dar hotii sunt deja departe", scrie Le Parisien Publicatia noteaza ca jandarmii francezi tocmai au arestat "10 infractori deosebit de eficienti si spectaculosi"."Originari din Romania, sunt suspectati ca au comis mai mult de douazeci de jafuri, in toata Franta, dar si in alte tari, din camioane de marfa. Majoritatea erau incarcate cu produse cosmetice, tutun sau echipamente informatice. In total, daunele sunt estimate la peste 3,5 milioane de euro", potrivit sursei citate.Autoritatile din Franta i-au luat in vizor pe romani in 2018 si au analizat mai multe jafuri comise in acelasi mod in Spania, Germania, Marea Britanie, dar si nordul Europei.Pe 6 noiembrie, dupa ce i-au filat luni de zile, jandarmii au reusit sa retina 10 romani intre Somme si Tours.Asupra lor au descoperit bunuri in valoare de 420.000 de euro. De asemenea, au confiscat 5 vehicule folosite la jefuirea camioanelor.