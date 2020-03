MAE: Romanii din Franta sau Germania sa contacteze, in primul rand, angajatorul si autoritatile locale!

LIVE

Astfel, arata un comunicat de presa al MAE, persoanele care au un contract de munca in derulare sunt sfatuite sa isi contacteze angajatorul pentru a se informa cu privire la deciziile formulate de acesta, in contextul masurilor anuntate de autoritatile franceze si germane.Persoanele pentru care perioada contractuala a expirat sau, dupa caz, al caror contract a incetat inainte de termen sau a fost reziliat, dar care nu si-au recuperat in integralitate drepturile legate de raporturile de munca trebuie sa se adreseze autoritatilor locale si inspectoratelor teritoriale de munca inainte de a parasi teritoriul tarii respective, pentru a semnala aspectele problematice si pentru a pretinde drepturile ce li se cuvin.MAE face, din nou, apel la cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate de a respecta cu strictete recomandarile autoritatilor din statele respective si subliniaza ca deplasarile catre Romania nu sunt recomandate."Aceste deplasari pot fi afectate de restrictiile impuse de statele de tranzit si pot constitui un factor suplimentar de propagare a infectiei cu COVID-19, punand astfel in pericol siguranta celor de acasa", puncteaza ministerul.Vezi si Pandemia inchide granitele si baga lumea in carantina: Ce masuri a luat fiecare stat pentru a opri raspandirea COVID-19