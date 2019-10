Noua romani sunt anchetati in Franta dupa destructurarea unei retele de prostitutie

Ziare.

Noua romani sunt anchetati in dosarul legat de o retea de prostitutie "cu activitate itineranta" in mai multe localitati, care functiona din octombrie 2017, arata luni un comunicat al Parchetului Jurisdictiei Interregionale Specializate din Nancy (estul Frantei). Opt dintre suspecti au fost arestati, iar unul este sub control judiciar.Arestarile au avut loc la Rouen, Besancon, Tours, Le Mans, Le Havre si Mulhouse, informeaza surse judiciare ale agentiei France Presse."Proxenetii proveneau din aceeasi regiune din Romania si isi exploatau in special partenerele, impartind veniturile", arata procurorii.Reteaua publica pe Internet anunturi pentru intalniri pentru prestatii contra cost in locuinte temporare sau hoteluri cu pret redus, precizeaza comunicatul.