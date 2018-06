Redactorul-sef al Charlie Hebdo, dupa caricatura cu Simona Halep: Europenii n-au umor. Romania ne-a dat totusi mari comici precum hazliul Eliade sau mascariciul Cioran

Ziare.

Editorialul din ultimul numar al revistei a fost tradus si postat pe blogul sau de jurnalistul si scriitorul Dan Alexe , cel care a prezentat pe retelele de socializare caricatura ce o ironiza pe Simona Halep, publicata de Charlie Hebdo, saptamana trecuta." (..) Saptamana trecuta, Romania, care ne-a dat totusi mari comici precum hazliul MirceaEliade sau mascariciul Cioran () s-a suparat pe Franta din cauza unui desen cu jucatoarea care tocmai castigase Roland-Garros.La saizeci si unu de ani dupa crearea Comunitatii economice europene, descoperim cu oroare ca europenii n-au niciun umor. In ciuda pactului otel-carbune, a CEEA (Comunitatea europeana a energiei atomice) si a spatiului Schengen, un mare santier fundamental pentru constructia europeana n-a fost inca lansat: Europa umorului.Ca o circumstanta atenuanta pentru romani trebuie spus ca nici parintii fondatori ai Europei - Jean Monnet, Robert Schuman, De Gasperi sau Adenauer... - nu erau mari comici. Dupa moneda unica europeana, vom crea oare intr-o zi un umor unic european?Fiecare tara isi pazeste cu strictete traditiile umoristice si nu lasa Bruxelles-ul sa le reglementeze. Umorul, care ar trebui sa ne apropie, devine factor de discordie. Inca unul in Europa? Cine o va salva de la acest naufragiu umoristic? Migrantii de pe Aquarius? De ce nu? (...) ", a scris Riss. Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo a ironizat victoria Simonei Halep la turneul de la Roland Garros publicand, in urma cu o saptamana, sub titlul "O romanca castiga Roland Garros-ul" o caricatura reprezentand o persoana care ridica trofeul deasupra capului si spune "Fier vechi, fier vechi".Numerosi romani au criticat dur caricatura, considerand-o jignitoare nu numai la adresa Simonei Halep, ci si la adresa poporului roman. Federatia Asociatiilor de Romani din Europa (FADERE) a anuntat ca va depune plangere impotriva Charlie Hebdo pentru caricatura referitoare la Simona Halep.