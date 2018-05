Romani arestati in Franta dupa ce si-au exploatat copiii, iar o fata chiar au vandut-o pe 10.000 de euro

Ziare.

In martie, politia a primit informatii despre un cuplu din La Courneuve, o localitate de langa Paris, care isi exploateaza copiii, un baiat si o fata de 11 si 14 ani, si nepotii, un baiat si doua fete de 7, 12 si 13 ani, arata Le Quetidien Copiii au fost luati de politisti si plasati intr-un centru de ingrijire, dar au fugit. Inainte sa fuga, baiatul de 11 ani le-a povestit politistilor ca din 2014, de cand a ajuns in Franta, este obligat sa fure si sa cerseasca.In timpul anchetei, politistii au aflat ca sora baiatului, in varsta de 14 ani, a fost vanduta pe 10.000 de euro unui var, care voia sa se casatoreasca cu ea.Anchetatorii au descoperit ca, de-a lungul timpului, cei doi romani au trimis in tara circa 65.000 de euro, bani care au fost investiti in imobiliare.Cei doi romani sunt acum sunt cercetati pentru trafic si exploatare de minori.A.G.