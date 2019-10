Soferi romani arestati in Franta, pentru ca transportau migranti intr-o remorca frigorifica

Ziare.

Pompierii au anuntat ca i-au preluat pe migranti in stare de "hipotermie usoara" la scurt timp dupa ora 05.00 si i-au transportat la spitalul din Calais.Migrantii, cetateni afgani, au fost gasiti in cursul unui control al camionului in port inainte de a se imbarca pe un feribot catre Regatul Unit, a anuntat parchetul, confirmand o informatie a ziarului local La Voix du Nord.In camion, unde era amenajata o ascunzatoare, era o temperatura de aproximativ 7 grade Celsius, noteaza sursa citata.Cei doi soferi care au cetatenie romana au fost plasati in arestul politiei. Nu se cunoaste deocamdata numarul de inmatriculare al camionului si nici traseul pe care il efectua.