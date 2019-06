Trei romani au murit si patru au fost grav raniti intr-un accident rutier din Franta UPDATE Reactia MAE

Reactia MAE

Ziare.

com

Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din dreptul comunei Novy-Chevrieres, potrivit pompierilor, care au confirmat o informatie a postului de radio France Bleu Champagne-Ardennes.Pompierii informeaza ca exista patru raniti in urma accidentului, intre care trei foarte grav, toti transportati la spitalul din Reims, din nord-estul Frantei.Soferul camionului, "mai mult socat decat ranit", a fost transportat la un alt spital, potrivit aceleiasi surse.Conform primelor elemente ale anchetei, masina de transport persoane in care se aflau romanii a fost lovita de camion.MAE confirma decesul a trei romani si ranirea grava a altor patru in accidentul care a avut loc sambata dimineata pe A34, in Departamentul francez Ardennes, si precizeaza va reprezentantii ambasadei fac demersuri pentru a obtine date privind identitatea lor, starea ranitilor si circumstantele producerii accidentului."Ambasada Romaniei la Paris urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 1 iunie 2019, in Departamentul Ardennes, accident soldat cu decesul a trei cetateni romani si ranirea altor patru. Reprezentantii ambasadei au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la identitatea victimelor, starea de sanatate a persoanelor ranite si circumstantele producerii accidentului", transmite MAE la solicitarea News.ro.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris:, 0033 (0) 1 47 05 29 66, 0033 (0) 1 47 05 27 55, 0033 (0) 1 45 50 39 97, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al ambasadei 0033 (0) 68 07 13 729.Ambasada Romaniei la Paris monitorizeaza cu prioritate situatia si este in contact cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupurilor neinsufletite si a certificatelor de deces.